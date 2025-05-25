بعد خبر شفق نيوز.. الوقف السني يصدر توضيحاً بشأن اغلاق جامع في كركوك

شفق نيوز/ كشف معاون مدير دائرة الوقف السني في كركوك علي نوري احمد اللهيبي، يوم الأحد، عن أسباب إغلاق جامع الرشيد ومنع إقامة صلاة الظهر فيه.

وقال اللهيبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات رئاسة ديوان الوقف السني، توجهنا إلى جامع الرشيد في منطقة دوميز، للتحقق من أسباب إغلاقه ومنع إقامة أذان الظهر فيه، وذلك بعد ورود خبر عن هذا الإغلاق".

وأضاف أن "أحد خدمة الجامع المتبرعين غير المكلفين بشكل رسمي من دائرة الوقف السني في كركوك وهو من سكان المنطقة قام بإغلاق الباب الخارجي للجامع بعد صلاة الفجر".

وأشار إلى أن "امام وخطيب الجامع والكادر الديني لم يستطيعوا التواصل معه خلال فترة اذان الظهر، وبعدها تم فتح باب الجامع امام المصلين لإقامة صلاة العصر من هذا اليوم".

وتابع: "التقينا بجمع من سكان المنطقة ومرتادي الجامع واطلعنا على مطالبهم فيما يخص خدمة الجامع ودعمه من قبل دائرة الوقف السني في كركوك".

ونشرت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، خبراً يفيد بأن محافظة كركوك، شهدت حادثة غير معتادة تمثلت بإغلاق جامع دوميز الكبير أمام المصلين، بسبب خلاف إداري بين إمامين، ما أدى إلى تعذّر إقامة صلاة الظهر داخل المسجد وبقاء العشرات من المصلين في الشارع.

وقال شاهد العيان محمد البياتي، وهو أحد المصلين في المنطقة، إن "المصلين تفاجأوا بإغلاق أبواب المسجد قبيل موعد الصلاة، دون سابق إنذار".

وأضاف أن الخلاف بين الإمامين "ترك الناس في حيرة وإحباط، وسط غياب أي جهة رسمية لحل المشكلة في وقتها".