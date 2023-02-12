بعد حملة "المحتوى الهابط".. مستشار الأمن القومي العراقي يبعث برسالة اطمئنان

شفق نيوز/ بعث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأحد، برسالة اطمئنان للصحفيين عقب الحملة التي شنتها وزارة الداخلية ضد "المحتوى الهابط" والتي أدخلت مواقع التواصل الاجتماعي في حالة إنذار.

وقال الاعرجي لوكالة شفق نيوز، "لا يوجد هناك تعسف او استهداف لشريحة الصحفيين والإعلاميين، إنما حملة "المحتوى الهابط" تستهدف بعض الأشخاص الذين أساءوا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واساءوا للشعب العراقي، والصحفيون والإعلاميون محل احترام وتقدير".

وأضاف ان "كل من يعمل على زعزعة أمن واستقرار العراق وإشاعة الفوضى سيكون هو المستهدف".

وعن الذين ينشرون ويروجون "المحتوى الهابط"، قال الاعرجي، إن "هذه مجاميع صغيرة تريد ان تحصل على مكسب وشهرة اعلامية على حساب الشعب العراقي عبر استخدام المحتوى الهابط".

وأمس السبت، حذر مختصون من تطبيق "معايير مزدوجة" في حملة وزارة الداخلية العراقية التي أطلقتها مؤخرا ضد "المحتوى الهابط"، حيث يُخشى من توسّع تلك التدابير وتسخيرها لأغراض سياسية، أو لتخويف الناشطين أو المثقفين، أو الذين ينتقدون مظاهر السلطة والفساد.

وخلال شهر شباط/ فبراير الجاري، شنت وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وأم فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.