بعد حملة السوداني.. امتعاض من سيطرة "غير قانونية" ببغداد: ازدحامها يبدأ فجراً وإلى المساء

شفق نيوز/ يشكو سكان مجمع بسماية وقضاء المدائن وناحية الوحدة وحي التأميم وغيرها من مناطق جنوبي العاصمة بغداد، من معاناة يومية تتمثل بسيطرة وصفوا موقعها بأنه "غير قانوني" ويتسب بشلل وازدحام يومي يستمر منذ ساعات الفجر الاولى وحتى المساء.

وأطلق أهالي تلك المناطق حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يناشدون فيها القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، فضلا عن وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد بالتدخل ونقل موقع سيطرة اسمها "واسط- - بغداد".

وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من سكان تلك المناطق، إن "واسط- - بغداد" أو مايطلق عليها "سيطرة جسر ديالى الجديد"، والتي من المفترض ان تكون بوابة لدخول العاصمة، تقع داخل بغداد بـ50 كيلومتر قرب منطقة الرستمية، وهو وهو موقع "غير قانوني" و"غير مناسب"، موضحين أنها تتسبب بازدحامات متواصلة بشكل يومي من الساعة 5 فجرا وحتى أوقات المساء.

ويقول السكان أيضا، أن مجموعة أوامر رسمية وكتب نقل صدرت إزاء هذه السيطرة في عهد الحكومات السابقة دون أن يتم تنفيذ اي امر، لافتين الى أن موقعها القانوني والموجود ضمن الهيكلية هو سيطرة اللج (نحو 30 كم عن الموقع الحالي)، لافتين الى أن مئات الآلاف من سكان بسماية والمدائن وناحية الوحدة وحي التأميم يعانون بسببها، فضلا عن المواطنين القادمين من المحافظات الجنوبية.

ويقول ناشطون مطلعون، "سبق وأن خرجت لجنة من قيادة عمليات بغداد ومحافظ بغداد وقائممقام قضاء المدائن ومدير ناحية الوحدة وقدمت الخرائط الخاصة بحدود محافظة بغداد على أن حدودها تبدأ من منطقة ( اللج) بعد حدود محافظة واسط، وأن وتكون السيطرة في ذلك المكان ضمن الرقعة الجغرافية لحدود بغداد مع واسط، مضيفين "بعدها لا نعلم ما الذي حدث".

وأطلق سكان تلك المناطق حملة مطالبة الى رئيس الوزراء، جاء فيها "نطالبكم برفع سيطرة جسر ديالى اسوةً ببقية السيطرات الاخيرة التي تم رفعها بتوجيه منكم، او تحويلها الى منطقة اللج"، لافتين الى أن "الأمر بنقلها الى منطقة اللج قد صدر سنة 2018، أي قبل 5 سنوات ولم ينفذ دون معرفة الاسباب".

واشارت المناشدة التي نشرت في مواقع التواصل إلى أن "معاناة سكان مدينة بسماية والمناطق المجاورة من هذه السيطرة فاقت حدود الصبر والتحمل كونها تساهم بضياع ساعات لعبورها، عدا السيارات القادمة من محافظات الجنوب والحمل بأنواعها مما سبب اثر سلبي في نفوس المواطنين واثرت على وظائفهم وأعمالهم اليومية ومصادر رزقهم".

وطلق السكان هاشتاق #رفع سيطرة جسر ديالى الجديد مطلبنا

وأمس الاحد، أفاد مكتب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لوكالة شفق نيوز، برفع أكثر من 100 سيطرة أمنية في العاصمة العراقية بغداد.

وفي الثاني من الشهر الجاري أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاً عاجلاً الى وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد.

وجاء في وثيقة رسمية موقعة من السكرتير العسكري للسوداني، أن "رئيس مجلــس الــوزراء - القائـد العـام للقـوات المسلحة وجه بتكثيف الجهود لمعالجة الاختناقات المرورية في مدينة بغداد والسيطرات الخارجية لمـداخل العاصمة وإيجاد حلول عملية وسريعة تتحاكى مع هموم المواطن في تعطيل أعماله والتزاماته واعلامنا الاليات التي ستعمل بها دوائركم بهذا الصدد والمباشرة بفتح الاختناقات والطرق المغلقة الرئيسية والداخلية وتأمين انسيابية حركة سيارات الحمل في مداخل محافظة بغداد وعدم تكديسها في أرتال طويلة تأخذ مسافة من الشوارع الرئيسية".