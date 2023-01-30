بعد حل "مشاكل بالغة التعقيد".. بغداد تعيد إفتتاح المدرسة العراقية في باريس

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الإثنين، إعادة إفتتاح المدرسة العراقية في باريس بعد توقف دام لأكثر من سنتين.

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، نقلاً عن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية فلاح محمود القيسي أن هذه المدرسة تعد صرحاً علمياً وثقافياً تخدم أبناء الجالية العراقية والعربية وهي أحدى المدارس المثمرة على مستوى أوروبا منذ تأسيسها عام 1973".

وأضاف، "بذلنا جهوداً كبيرة في المتابعة الإدارية لتنظيم عمل المدرسة وحلحلة الازمات المتراكمة والمشاكل بالغة التعقيد بين الجمهورية العراقية والحكومة الفرنسية مختتماً زيارته بإجتماع مع الكادر التدريسي حثهم فيه على بذل اقصى الجهود للحفاظ على هذا الصرح الذي يحمل اسم الوطن في بلدٍ يهتم بتنوع الثقافي والعلمي".