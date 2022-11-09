بعد حريق المدينة المائية.. محافظ النجف يجري تغييرات إدارية (وثيقة)

شفق نيوز / أجرى محافظ النجف، ماجد الوائلي، جملة تغييرات إدارية على الحكومة المحلية، وذلك بعد أيام من حريق المدينة المائية الذي تكشفت بعده شبهات فساد حول هيئة الاستثمار.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، السبت الماضي، إخماد حريق كبير نشب داخل المدينة المائية في محافظة النجف، بمشاركة 50 عجلة إطفاء متخصصة من ثلاث محافظات.

وأتت النيران على مجمعات كبيرة تحتوي على محال ملابس وعطور داخل المدينة المائية، وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن الحريق بمليارات الدنانير.

وكلف الوائلي، بحسب وثيقة صادرة عن مكتبه، وردت لوكالة شفق نيوز، "علي حسن ناجي الرفيعي بمهام معاون المحافظ للشؤون الاستثمار والخدمات، وحيدر مهدي مطر الميالي بمهام معاون المحافظ للشؤون الفنية".

وبحسب الكتاب الرسمي، كلف محافظ النجف، رئيس مهندسين أقدم، شبر عيسى عبد الرسول، بمهام رئيس مهندسين هيئة إعمار النجف"، موجها في الوقت نفسه، بـ"تنفيذ هذه الأوامر ابتداء من تاريخ صدور الكتاب".

وجاءت هذه التغييرات استنادا إلى الصلاحيات المخولة للوائلي، ولمتطلبات مصلحة العمل، وبغية تطوير الواقع العمراني وانجاز متطلبات المشاريع والخدمات، وفق وثيقة رسمية تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز.