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بعد حريق "ابن الخطيب".. حملة بذي قار لـ"إعدام الهيترات" في المستشفيات

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-26T17:26:36+0000
بعد حريق "ابن الخطيب".. حملة بذي قار لـ"إعدام الهيترات" في المستشفيات

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ذي قار، يوم الاثنين، عن قيامها بإتلاف أجهزة الطهي الكهربائية (الهتيرات) التي وجدت في عدد من المستشفيات الرئيسة في المحافظة، خشية تكرار حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال مدير عام صحة المحافظة، صدام صاحب لوكالة شفق نيوز، إن "حملة كبيرة نفذتها الكوادر الصحية اليوم داخل مستشفيات المحافظة الرئيسة، انتهت بإتلاف (الهيترات) التي كانت بصحبة مرافقيّ المرضى".

وأشار إلى أن "هذه الأجهزة كانت تدخل بطريق الخفية عن الأجهزة الرقابية الصحية، وقد أبدى المواطنون الذي تعود لهم تلك الأجهزة تعاوناً مع الكوادر الطبية لإتلافها خوفا من تكرار حادثة ابن الخطيب في العاصمة بغداد".

وتابع صاحب، أن ادارته أيضا عقدت اجتماعا موسعا مع الدفاع المدني في المحافظة، للعمل على كيفية إدامة وعمل منظومة مكافحة الحرائق وتفعيل أجراس الانذار بالمشافي، حيث تمت المباشرة بمشفى بنت الهدى التعليمي.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.

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