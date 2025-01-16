بعد "حراك الصادق".. مدينة بصرية أخرى تستعد للتظاهر بشعار 30 مطلباً خدمياً

شفق نيوز/ أعلن "الحراك الشعبي" في قضاء القرنة شمالي البصرة، يوم الخميس، عن الاستعداد لانطلاق تظاهرات احتجاجية بسبب تردي الواقع الخدمي، وذلك بعد أقل أسبوع عن استجابة الحكومة المحلية لمطالب "الحراك الشعبي" في قضاء الصادق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تجمعاً ضم شيوخ عشائر ورجال دين ووجهاء رفع 30 مطالباً إلى الحكومتين المحلية والاتحادية.

وقال قائد "حراك القرنة"، حسين المزيرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء القرنة خرج اليوم بـ30 مطلباً مشروعاً لإنصاف أهاليه وتوفير خدمات شاملة وكاملة لهم أسوة بباقي مناطق البصرة، كان أبرزها بناء المراكز الصحية والمستشفيات للحد من الإصابات السرطانية التي نعاني منها بسبب قرب القضاء من الآبار النفطية".

وتابع المزيرعاوي، إن "المطالب متنوعة وتعالج الكثير من مشاكل القضاء ومنها إكمال المشاريع المتلكئة وبناء المعاهد والجامعات وتهيئة البنى التحتية والجسور بالإضافة إلى دعم دوائر الدولة وفتح دوائر جديدة مثل الضريبة والمرور والتربية والمدارس وإنشاء كورنيش يليق بمكانة المنطقة سياحياً وغيرها من المطالب المشروعة".

ومطلع العام الحالي انطلقت تظاهرات في قضاء الصادق شمالي البصرة احتجاجاً على تردي الخدمات، ونصب المحتجون سرادق اعتصام هناك لحين تلبية مطالبهم.

وعلى إثر ذلك استجابة الحكومتين المحلية والاتحادية لمطالب "الحراك الشعبي" ووعدت بتنفيذ المطالب.