بعد حالة وفاة بسبب النزفية.. ديالى تغلق محال قصابة وتحيل مخالفين للقضاء

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الاثنين، نتائج الحملات الرقابية التي شملت محال القصابة في مختلف مناطق المحافظة على مدار خمسة أيام متتالية ضمن إجراءات محاربة "الحمى النزفية".

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة شملت زيارة 288 محل قصابة من أصل 316 محلاً تم استهدافها، حيث تم توقيف 40 محلاً عن العمل، بينما تم التوصل إلى 276 محلاً مستمراً في العمل".

وأشار البيان، إلى "فرض غرامات على 22 محلاً، وإغلاق 12 محلاً بشكل فوري بسبب عدم التزامهم بالمعايير الصحية، بالإضافة إلى إحالة 4 محال إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف ان "الحملة تمحورت حول تقييم مستوى النظافة والممارسات الصحية في المحلات، والتركيز على جودة اللحوم المعروضة ووسائل التخزين، كما تم متابعة مدى التزام المحلات بتطبيق التعليمات الصحية".

هذا وكشف المستشفى البيطري في ديالى، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة بـ "الحمى النزفية" في المحافظة.

وكانت محافظة ديالى قد سجلت قبل يومين أول إصابة بالحمى النزفية لشاب من ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.