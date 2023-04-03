بعد حادث بغداد.. انهيار سقف مول قيد الإنشاء في الأنبار (صور)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي، يوم الاثنين، من إنقاذ عاملين اثنين بعد انهيار سقف مول قيد الإنشاء بمحافظة الأنبار، في ثاني حادث مماثل خلال 20 ساعة في العاصمة بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها نجحت بإنقاذ عاملين محتجزين تحت أطنان الخرسانة وقضبان التسليح وقالب الخشب نتيجة انهيار سقف أثناء عمليات الصب في الطابق الرابع لمول الرمادي الكبير بمنطقة المعلمين قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار فجر اليوم.

وبينت أن فرق إنقاذ الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وباشرت حال وصولها باجراء عمليات البحث والإنقاذ وإخراج المصابين من العمل مع إجراء الإسعافات الأولية وتأمين نقلهم إلى مستشفى الرمادي العام لتلقي العلاج فيما فتحت تحقيق وتم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الانهيار داخل المول وتحديد المقصر.

يذكر أن هذا الحادث الثاني خلال أقل من 20 ساعة تتعامل معه فرق الدفاع المدني كان أولهما في بغداد منطقة زيونة داخل مول قيد الإنشاء، والثاني في محافظة الأنبار داخل مول قيد الإنشاء أيضا.

وذكر بيان للمديرية صدر أمس، أن فرقها تمكنت من إنقاذ ثمانية عمال محتجزين تحت ركام كتل خرسانية وقضبان التسليح بعد انهيار قالب صب أثناء تنفيذ عمليات البناء لمول (مسواگ) قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد.