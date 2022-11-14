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بعد حادث الحفارة.. تشكيل فريق لصيانة "مجسر الأمانة" ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-14T19:05:00+0000
بعد حادث الحفارة.. تشكيل فريق لصيانة "مجسر الأمانة" ببغداد

شفق نيوز/ شكلت أمانة بغداد يوم الاثنين، فريقا فنيا لصيانة مجسر الامانة الذي تعرض لحادث هذا اليوم بالتنسيق مع مديرية المرور العامة.

وذكر بيان للامانة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "امين بغداد عمار موسى كاظم وجه فور وقوع حادث اصطدام عجلة بمجسر الامانة بتشكيل فريق فني متخصص وإجراء كشف موقعي للمجسر وتقييم الأضرار والمباشرة بأسرع وقت ممكن بأعمال الصيانة اللازمة".

واضاف ان "الفريق الفني الذي تم تشكيله من المكتب الاستشاري لجامعة بغداد اوصى بعد الكشف الموقعي بقطع الطريق للمجسر للاتجاه الذاهب الى الكرادة وقطع طريق محمد القاسم من خلال تحويل السير الى الطريق الخدمي الموازي للمحلة 906 قرب الجامعة التكنولوجية، وتمت المباشرة فعلياً بالعمل بالتنسيق بين دائرة بلدية الكرادة وقيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة".

واشار الى ان "امانة بغداد اتفقت مع أحدى الشركات المتخصصة لغرض رفع الدعامة المتضررة ومن ثم سحب الحفارة باستخدام الكرين كونها لازالت متداخلة مع جسم المجسر والاستمرار بفصل الرافد المتضرر عن جسم المجسر وفتح الطريق جزئياً بانتظار تقرير المكتب الاستشاري وتوصياته بأعمال الصيانة الفنية والمواصفات المطلوبة".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الاثنين، بقطع طريق حيوي في العاصمة بغداد، تحسباً لانهيار أحد الجسور.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الجهات البلدية، أقدمت مساء اليوم، على قطع الطريق المؤدي إلى جسر الأمانة في بغداد، تحسباً من انهياره بسبب دخول (كسارة بوكلن) عسكرية فيه".

وأضاف المصدر، أن "في حال سحب الكسارة هناك، ستكون هناك احتمالية انهيار الجسر بالكامل".

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