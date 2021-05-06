بعد حادثة المشخاب.. الجمعيات الفلاحية تحذر من حرائق جديدة

شفق نيوز/ أكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة النجف، اليوم الخميس، أن حادثة حريق المشخاب ليست بفعل فاعل وإنما ناتجة عن الإهمال.

وذكر مسؤول الاتحاد في المحافظة، أحمد العيساوي لوكالة شفق نيوز؛ أن "الدفاع المدني في المحافظة أنقذنا اليوم من كارثة كادت تحصل بمزارع المشخاب، بعدما قطع بالتعاون مع الأهالي امتداد النيران من 50 دونم إلى 450 دونم".

ولفت إلى ان "الحادث ليس بفعل فاعل، وإنما ناجم عن الإهمال كان يكون أحدهم مدخن ورمى بعقب (السيگارة) أرضا دون عمد، أو الحاصودة أو غيرها من الأمور التي تؤدي لهكذا نتائج".

وأشار إلى أن "الخسائر في حريق اليوم بلغت 25 مليون دينار عراقي "، مؤكدا أن" التوقعات تشير حصول مثل هذه الحوادث خلال الأيام المقبلة بسبب ازدياد حرارة الجو، أو غيرها من الأمور التي تؤدي لحصول الحرائق".

وبين العيساوي، أن "هناك لجانا مشكلة مع الدفاع المدني، لوضع مفارز قريبة من عمليات الحصاد، لتلافي أي طارئ يحدث لا سامح الله".

وتمكنت فرق الدفاع المدني في وقت سابق من يوم الخميس، من السيطرة وإخماد حادث الحريق التهم 50 دونما مزروعة بمحصول الحنطة وانقذت 450 دونما من مجموع 500 دونم في قضاء المشخاب جنوب محافظة النجف الاشرف.