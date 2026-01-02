بعد حادثة "الكورنيش".. شرطة البصرة تعلن اعتقال 45 شخصا

شفق نيوز- البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 45 شخصاً لمخالفتهم الآداب العامة والتحرش وإطلاق العيارات والألعاب النارية خلال ليلة رأس السنة.

وقال إعلام شرطة محافظة البصرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة محافظة البصرة نفذت واجبات ميدانية مكثفة ضمن خطتها الأمنية الخاصة بتأمين ليلة رأس السنة، حيث تم إلقاء القبض على (45) شخصاً من المخلّين بالحياء والآداب العامة، والمتورطين بحالات تحرّش، إضافة إلى إطلاق العيارات النارية واستخدام الألعاب النارية بصورة متهورة".

وبين أن "هذه الإجراءات من خلال انتشار ومتابعة مفارز الشرطة في عدد من المناطق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم، حيث استنفرت كافة مفارز قيادة شرطة محافظة البصرة خلال ليلة رأس السنة، من تأمين جميع مناطق المحافظة رغم اتساع مساحتها".

يأتي ذلك بعدما أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتقال 17 شخصاً بعد حادثة التحرّش في كورنيش المحافظة بليلة رأس السنة.

وقال العيداني، في بيان صحفي، ورد وكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية تحركت فور وقوع الحادثة، وتمكنت بعد المتابعة والتحقيق من تحديد المتورطين وإلقاء القبض عليهم، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحقهم وفقاً للقانون.

وأضاف ان الحكومة المحلية لن تتهاون مع أي سلوك يمس الآداب العامة أو يخل بالأمن المجتمعي، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين، لا سيّما في الأماكن العامة التي تشهد تجمعات كبيرة خلال المناسبات.

وكانت مجموعة من الشباب تحرّشت بفتيات أثناء تجمّع للاحتفال بليلة رأس السنة على كورنيش البصرة، في واقعة أثارت الرأي العام المحلي.