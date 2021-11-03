بعد "حادثة الفلافل" بميسان.. رصد حالات تسمم جديدة في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، برصد عدد من حالات الاصابة بالتسمم جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قسم الصحة العامة يجري تحقيقاً بحالات تسمم لأطفال تم رصدها في مستشفى سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان " هذه الحالات التي تم رصدها أعراضها مشابهة لحالات التسمم التي ظهرت في محافظة ميسان المجاورة لذي قار".

وتسبب مطعم شعبي مختص ببيع أكلة "الفلافل" وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، السبت، بمئات حالات التسمم. وبحسب مصدر أمني، فأن أبرز المناطق التي سجلت حالات التسمم هي مركز المدينة، وقضاء الميمونة، فيما كانت المناطق المتبقية بحالات متفرقة.

وبين المصدر، أن هذا المطعم غير مجاز صحيا، حيث اقدمت السلطات الأمنية والصحية على إغلاقه وفتح تحقيق بحق صاحبه.