بعد حادثة الصيادين العراقيين.. بيان كويتي يعلن ضبط "متسللين" بحراً

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الأحد، إحباط ما وصفتها "محاولة تسلل" عبر مياهها الإقليمية وضبط أربعة أشخاص حاولوا دخول البلاد بحراً بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد ساعات من إعلان جمعية الصيادين العراقية إصابة صيادين بنيران دورية كويتية في خور عبد الله.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، في بيان، إن القوات المسلحة تمكنت صباح أمس من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية، حيث جرى ضبط أربعة متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.

ولم يحدد البيان جنسية الأشخاص المضبوطين أو ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بحادثة الصيادين التي أُعلن عنها في العراق.

ودعت وزارة الدفاع الكويتية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول معلومات غير دقيقة.

وكان رئيس جمعية الصيادين العراقية في البصرة بدران التميمي قال، في وقت سابق اليوم، لوكالة شفق نيوز، إن صيادين عراقيين اثنين أُصيبا بنيران دورية كويتية.

وأضاف أن الصيادين كانا داخل المياه الإقليمية العراقية قرب العوامة رقم (11) في منطقة خور عبد الله أثناء عملهما في صيد الأسماك، قبل نقلهما إلى مركز صحي بواسطة الأجهزة البحرية العراقية.

وفي رد فعل محلي، دان الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله في البصرة الحادثة، واعتبرها "اعتداءً مباشراً" على الصيادين العراقيين، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف حازم، يبدأ باستدعاء السفير الكويتي والتحقيق في ملابسات ما جرى، مع توفير الحماية للصيادين العراقيين في المياه الإقليمية.