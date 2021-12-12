بعد حادثة "الشحماني".. سلمان يعود لإدارة تربية البصرة

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الأحد، بعودة عبد الحسين سلمان، لمزاولة عمله مديراً عاماً لتربية البصرة، بعد مرور شهر على سحب يده من قبل المحافظ أسعد العيداني.

ويعود سبب سحب يد عبد الحسين سلمان، إلى تخويله أحد الناشطين الذي زاول مهنة الإعلام مؤخراً ويدعى (حسين الشحماني) بمتابعة المدارس وفق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، في حينها.

وعلى إثر ذلك، قرر محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم 15 تشرين الثاني الماضي، سحب يد مدير عام تربية المحافظة، واحالته للتحقيق وذلك بسبب اساءته للمؤسسة التربوية لتكليفه لبعض المواطنين من خارج المؤسسة المذكورة بالإشراف والمتابعة على المدارس في المحافظة.

وقرر العيداني، تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الإداري للمحافظ ضرغام عارف الأجودي، وعضوية حنان يونس حمود - مدير القسم القانوني عطا عبد الخالق دبيس - مدير قسم الاشراف التربوي، تتولى مهمة التحقيق مع عبد الحسين سلمان عبد الحسن المدير العام لتربية البصرة.