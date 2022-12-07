بعد حادثة الاعتداء على موظف .. لجنة تحقيق وزارية ضد مدير عام شركة كهرباء الشمال وحمايته

شفق نيوز / أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيقية ضد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الشمالية وافراد حمايته بعد الاعتداء على أحد الموظفين، فيما شدد على احضار "المطلوبين" الى مقر الوزارة يوم غد للتحقيق معهم.

وقالت وزارة الكهرباء إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعلى أثر حادثة الاعتداء على المهندس في الشركة العامة لنقل الشمال، أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية فوراً على مدير عام الشركة العامة لنقل الشمال وأفراد حمايته، لكشف ملابسات الحادث واعداد التوصيات اللازمة".

وأضاف البيان أن "اللجنة ستكون برئاسة مدير عام الدائرة الفنية في مقر الوزارة، وعضوية معاون مدير عام الدائرة الادارية، ومعاون مدير عام الدائرة القانونية، على ان يحضر المطلوبين للتحقيق لزاماً يوم غدٍ الى مقر الوزارة".

وأوضح الوزير انه "بالوقت الذي يطالب جميع منتسبي الوزارة بالعمل الجاد على خدمة المواطنين، نعمل على صيانة وحفظ كرامة الموظفين، وحمايتهم وظيفياً"، مشدداً على ان "تستخدم العناوين والدرجات الوظيفية لصالح الخدمة العامة".

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى أفاد، اليوم الأربعاء، بأن منتسباً في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية تعرض لضرب مبرح من قبل حماية مدير عام الشركة.

من جهتها ردت دائرة اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية بالقول إن "ما حصل هو تجاوز أحد المنتسبين على شخص المدير العام، يوم أمس الثلاثاء، بحضور مجموعة من مدراء الاقسام وبعض المنتسبين وافراد المكتب في مكتب المدير العام".

وأضاف البيان أن "اليوم الأربعاء، حدثت مشاجرة بين المنتسب مع أحد افراد مكتب المدير العام"، لافتا الى أنه "وعلى الفور شكل المدير العام المهندس خالد غزاي لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث للتحقيق قانونيا بما حصل ومعاقبة المقصرين حسب الضوابط والتعليمات النافذة".