بعد جولة جوية.. السوداني يوجه بالشروع بخطوات فعلية لمشروع مدينة الصدر الجديدة

شفق نيوز/ بعد تجوله فوق سمائها بالطائرة تحضيراً لواقع جديد.. يبدو ان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عكس تصوراته الى واقع ميداني على الارض لمدينة الصدر الجديدة.

ففي خطوات يبدو انها "متسارعة" بدأ الحديث عن أهمية هذا المشروع بالنسبة للحكومة العراقية بعد عام على تسلمها زمام الأمور لتدخل ضمن خطواتها المتبعة لمعالجة ازمة السكن.

وتمت الخطوة الفعلية الاولى لمشروع مدينة الصدر الجديدة والتي تتضمن دعوة الشركات المحلية والعالمية للمباشرة في تنفيذ البنى التحتية للمشروع.

ويقدم الفيديو المرفق خطوات العمل بهذا المشروع بداية من إعلان امانة بغداد وثيقة التأهيل المسبق لهذه الشركات لغرض إبداء رغبتها بتنفيذ البنى التحتية لهذه المدينة.

وضمن هذه الخطوات سلسلة الإجراءات الحكومية المتبعة بهذا المشروع وفق جدول زمني محدد عبر إعلان طرح ومناقشة الحكومة بناء مدينة الصدر الجديدة لمعالجة ازمة السكن، ومن ثم تشكيل فريق لدراسة تصاميم المدن بينها مدينة الصدر الجديدة، وتحديد 4000 دونم لتنفيذ المشروع، والتعاقد مع جهة استشارية لوضع تصاميم عامة وتفصيلية للمشروع و الاستشاري المعني بوضع التصاميم النهائية، وتوقيع عقد الخدمات الاستشارية للمدينة الجديدة، على أن تبدأ الحكومة ببناء 1000 وحدة سكنية بعد احالة البنى التحتية للمشروع.

ووفقا لامين بغداد فان هذه البنى التحتية ستقوم بها الحكومة العراقية عبر تخصيص الاموال اللازمة لها واستقطاب الشركات المحلية والعالمية الرصينة.