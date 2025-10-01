بعد جفاف "السد العظيم".. ديالى تدعو الى تقديم شكوى ضد تركيا

شفق نيوز- ديالى

دعا رئيس لجنة الزراعة في مجلس ديالى رعد مغامس التميمي، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى رفع شكوى رسمية ضد تركيا بسبب تقليص الإطلاقات المائية وما نجم عنه من أزمة شح تهدد المحافظة.

وأشار التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "ضرورة تدخل الأمم المتحدة للضغط باتجاه ضمان حصة مائية عادلة".

كما طالب التميمي، الحكومة المركزية، بالإسراع في صرف المستحقات المالية والتعويضات المخصصة لفلاحي محافظة ديالى عن عامي 2024 – 2025 أسوةً ببقية المحافظات التي تم صرف مستحقاتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية ماء ديالى، المباشرة بإجراءات عاجلة لتأمين مياه الشرب في ناحية السد العظيم بعد جفاف نهرها.

وحذر مدير ناحية العظيم في محافظة ديالى نبيل العبيدي، أمس الثلاثاء، من "خطر وشيك" يهدد مناطق وقرى الناحية بفعل الجفاف الذي ضرب الناحية خاصة سد العظيم.