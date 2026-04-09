بعد جفافها.. "بحيرة النجف" تعود للحياة (صور)

شفق نيوز- النجف

كشف مدير دائرة الموارد المائية في محافظة النجف، شاكر فايز، يوم الخميس، عن عودة المياه إلى بحيرة النجف وانتعاش الحياة البيئية فيها، مع تسجيل عودة الطيور والثروة السمكية نتيجة هطول الأمطار خلال الموسم الحالي.

وقال فايز، لوكالة شفق نيوز، إن "بحيرة النجف تُعد منخفضاً طبيعياً يتأثر بالمياه الواردة من السيول ومياه الأمطار، إضافة إلى مياه المبازل"، مبيناً أن "موجة الأمطار الكثيفة الأخيرة أسهمت في استقرار المياه داخل البحيرة وإعادتها إلى وضع قريب من حالتها الطبيعية".

وأوضح أن "مساحة البحيرة تتراوح بين 13 ألف دونم و37 ألف دونم"، لافتاً إلى أن "عودة المياه انعكست إيجاباً على الواقع البيئي، حيث عادت الطيور والأسماك إلى المنطقة".

وأشار فايز، إلى أن "بحيرة النجف منخفض طبيعي يتأثر بالظروف الجوية، ولا يمكن التحكم به بشكل كامل، لارتباطه المباشر بكميات الأمطار والسيول الموسمية".

ولفت إلى "عدم وجود شح مائي في محافظة النجف حالياً"، مضيفاً أن "المؤشرات المائية الحالية تبشر بموسم صيفي إيجابي، رغم عدم تحديد كميات المياه المخصصة رسمياً للموسم الصيفي حتى الآن".

وشهدت أجواء العراق موجة أمطار خلال الفترة الماضية، في عموم المحافظات خاصة الشمالية منها وإقليم كوردستان.

ويواجه العراق منذ سنوات أزمة جفاف متفاقمة، تُعد من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث، نتيجة التغير المناخي وانخفاض معدلات الأمطار، إضافة إلى التراجع الكبير في واردات المياه من دول المنبع كتركيا وإيران.