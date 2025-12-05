بعد جدل "قوائم الإرهاب".. انصار الفصائل يجوبون بصور نصر الله والحوثي شوارع ببغداد

شفق نيوز- بغداد

جابت ظهيرة اليوم الجمعة، شوارع العاصمة بغداد، سيارات تحمل أعلام حزب الله اللبناني، وصور قادته وقادة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، وذلك في أول رد فعل من الفصائل المسلحة، على قرار إدراج هذه الكيانات على قائمة الارهاب وتجميد اموالها، قبل أن تؤكد الحكومة العراقية أن ما جرى "كان خطأ" ووعدت بتعديل القرار.

ورصد مراسل وكالة شفق نيوز، العديد من السيارات وهي تتجول قرب ساحة التحرير، مركز العاصمة، وتحمل صور أمين حزب الله السابق حسن نصر الله، وأعلام الحزب، إلى جانب صور زعيم حركة الحوثيين، عبد الملك الحوثي.

وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للحكومة العراقية، قد أدرجت حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن على قوائم الإرهاب، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وعقب تداول قرار تصنيف حزب الله وجماعة أنصار الله، في وسائل الإعلام المحلية، تراجعت السلطات العراقية عملياً عن إدراج الحزب اللبناني والجماعة اليمنية في قوائم تجميد أموال الإرهابيين، بعد نشر توضيح رسمي ووثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً.

كما وجه رئيس الحكومة، المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق في نشر هذه الكيانات ضمن قائمة الارهاب وتجميد اموالها، مؤكدة موقف العراق المساند للبنان واليمن وفلسطين.

وعلى إثر تداول هذا القرار، شنت الفصائل المسلحة هجوما حادا على الحكومة والسوداني بالتحديد، وطالبت بموقف صريح تجاهه، كما أصدرت العديد من القوى السياسية، بيانات تنديد وطالبت بالتحقيق في الأمر.