بعد جدل "عودة ميت للحياة" في واسط.. توضيح رسمي من مستشفى الكرامة

نفت إدارة مستشفى الكرامة التعليمي في محافظة واسط، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن "عودة مريض للحياة" بعد إعلان وفاته، مؤكدة أن ما جرى كان مجرد "توهم" لدى ذوي المتوفى نتيجة الصدمة والحزن الشديد.

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفقيد كان يعاني من وضع صحي حرج للغاية جراء "نزف وورم في الدماغ وعجز في الكليتين"، حيث فارق الحياة في تمام الساعة الرابعة فجراً، وجرى تثبيت الوفاة رسمياً في سجلات المريض بعد تأكيدات الفرق الطبية.

وأشار البيان إلى أن اعتقاد ذوي المتوفى بوجود "نفس أو حركة" في الجثمان أثناء انتظار إجراءات التشييع، دفع بطبيب الطوارئ -تقديراً لمشاعر العائلة- إلى إعادة الفحص بدقة متناهية، والتي أثبتت يقيناً انقطاع كافة المؤشرات الحيوية، موضحاً أن مثل هذه التوهمات شائعة طبياً في حالات الفقد المفاجئ والصدمات النفسية الحادة.