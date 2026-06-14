بعد جدل سياسي.. إلغاء تعيين زوج نائبة من منصب مدير أكبر مستشفى بديالى

شفق نيوز – ديالى

قررت وزارة الصحة، يوم الأحد، إلغاء أمر تعيين زوج النائبة زهراء لقمان، مديراً لأكبر مستشفى للنسائية والأطفال في محافظة ديالى.

وكشفت وثيقة خاصة وردت لوكالة شفق نيوز، توجيه وزارة الصحة بإلغاء أمرها الإداري السابق الذي يتعلق بإعفاء مدير مستشفى البتول التعليمي للنسائية والأطفال بسام محمد مشخّل، وتعيين أحمد عامر هادي، بدلاً عنه.

وبحسب الوثيقة، فقد وجّهت وزارة الصحة بإعادة المومأ إليهما إلى عملهما السابق.

وكان خلاف سياسي قد تصاعد بين نواب في محافظة ديالى، عقب تعيين زوج نائبة في البرلمان مديراً لأكبر مستشفى للنسائية والأطفال في المحافظة.

وذكرت مصادر سابقة أن النائبة كانت قد خاطبت مجلس الوزراء رسمياً لتعيين زوجها مديراً لمستشفى بعقوبة التعليمي، إلا أن الطلب لم يُستجب له، ليتم لاحقاً تعيينه مديراً لمستشفى البتول.

وردّت النائبة زهراء لقمان على ما تم نشره بالقول: "الصدمة الحقيقية لأهل الباطل هي رؤية أهل الحق في مكانهم الطبيعي، فاستقامة تفضح اعتيادهم على الخطأ".

وأثار الخلاف تفاعلاً واسعاً في محافظة ديالى، إذ انتقد مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي استمرار الخلافات السياسية حول المناصب في ظل حاجة المحافظة إلى انسجام سياسي للنهوض بالواقع الخدمي، إلى جانب ما وصفوه بتأثير صلة القرابة والولاء الحزبي في التعيينات.