بعد جدل "سرقة الغيوم".. نائب عراقي يدعو لبحث حروب المناخ مع متخصصين

شفق نيوز- بغداد

علّق النائب عبدالله الخيگاني، اليوم الاثنين، على الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن "سرقة الغيوم"، معلناً عزمه مناقشة ما وصفه بـ"حروب المناخ" مع متخصصين وخبراء في هذا المجال.

وقال الخيگاني، لوكالة شفق نيوز، إنه سيكون هناك بحث مع خبراء مناخ بشأن ما سماه "الهندسة الجيولوجية" و"سلاح تعديل الغلاف الجوي"، ما استدعى التنويه، بحسب تعبيره.

وأضاف أن من بين هذه التقنيات "الاستمطار" أو التأثير في السحب عبر استخدام مركبات كيميائية تُطلق بواسطة طائرات أو وسائل أخرى، مشيراً إلى أن بعض الاتهامات تتحدث عن إمطار السحب قبل وصولها إلى مناطق أخرى، ما يؤدي إلى تراجع فرص هطول الأمطار فيها.

وكان الخيگاني قد أثار تفاعلاً واسعاً في وقت سابق، بعد تصريحات تلفزيونية قال فيها إن الولايات المتحدة "تسرق الغيوم" من الأجواء التركية والإيرانية، وإن انشغالها بالحرب مع إيران أسهم في عودة الأمطار إلى المنطقة.

كما ذكر أن إيران وتركيا قدمتا شكاوى بهذا الشأن، وهو ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.