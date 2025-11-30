بعد جدل العَلم و"اللطمية".. الصدر يدخل على الخط

شفق نيوز- النجف

أرسل زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، وفداً "عالي المستوى" إلى مدرسة المسلة في محافظة النجف، لتقديم الدعم لمراسم تأبين السيدة فاطمة الزهراء، والتي أُقيمت بالتزامن مع رفع العلم العراقي.

وقال مكتب الصدر في بيان، إن الوفد جاء "دعماً من الصدر ونقل شكره وتقديره لإدارة المدرسة وكادرها وطلابها الذين ساهموا في الفعالية المباركة لإحياء ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء، وهي من الثوابت الإسلامية التي ينبغي التعامل معها بإيجابية عالية".

وأضاف البيان أن هذه الفعاليات تعكس "الثوابت الأخلاقية والمبادئ التربوية السامية التي ينبغي أن تكون شعاراً أساسياً في الجوانب التربوية كافة".

وكانت مديرية تربية النجف قد نفت، يوم أمس السبت، أي علاقة لتشغيل قصيدة حسينية بمراسم رفع العلم العراقي في مدرسة المسلة الابتدائية، مؤكدة أن ما حصل كان مجرد تأبين لإحياء ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء، وفقاً للتعليمات الوزارية الأسبوعية، وأنه لا يتعلق بالنشيد الوطني أو مراسم رفع العلم.

وأضافت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها لم تتخذ أي إجراء بحق المدرسة أو الكادر، نافيةً ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إحالة المدير والمسؤول عن مراسم رفع العلم إلى التحقيق.

وتداول ناشطون مقطع فيديو على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تشغيل قصيدة حسينية وممارسة (اللطمية) خلال مراسم رفع العلم العراقي بدلاً من النشيد الوطني العراقي المعتمد.

وزعم ناشطون، أن "تربية النجف أحالت مدير مدرسة (المسلّة) والمسؤول عن رفع العلم وترديد النشيد الوطني إلى التحقيق، على خلفية هذه الحادثة"، وهو ما نفته المديرية.