بعد جدل.. الداخلية العراقية تتخذ سلسلة إجراءات في كركوك وتعزز سيطراتها بعناصر جديدة

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية شكلت فريقا برئاسة مساعد وكيل الوزير لشؤون السيطرات لتنظيم عمل المداخل الخاصة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الوزارية برئاسة اللواء الركن (مالك عبدالرضا المالكي) اتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز السيطرات واعادة تنظيمها.

وأضاف أن "المالكي" اجتمع مع محافظ كركوك ريبوار طه وتم التأكيد على اهمية تذليل العقبات وتسهيل حركة المواطنين ودعم نشاط الحركة التجارية والتسهيل في الطرق والمسافرين في كركوك وبما يليق بالمحافظة".

وقررت الداخلية تعزيز سيطرات كركوك ب120 عنصراً.

وكان قائد شرطة كركوك رشح ضابطاً من القومية التركمانية لمنصب مدير سيطرات المحافظة، الا امر اداريا صدر من الوزارة ذهب إلى ترشيح ضابط من القومية العربية ليستلم المهام، الأمر الذي دفع احزاب تركمانية للمطالبة بإقالة قائد الشرطة.

وشهدت كركوك خلال الأيام المنصرمة حديث شد وجذب بين قواها السياسية، بعد بروز معلومات عن عمليات اعتقال واسعة لضابط ومنتسبين في سيطرات المحافظة على خلفية التعداد السكاني، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وادارية والبعض الآخر تحقيقية من قبل الداخلية بقضايا فساد مالي في السيطرات وقد تم توقيفهم".

وعقب ذلك أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن وزارة الداخلية أفرجت عن 300 ضابط ومنتسب جرى توقيفهم والتحقيق معهم في بغداد على خلفية أمور تتعلق بعمل السيطرات في المحافظة.

وأضاف المصدر أن" الداخلية أبقت على 18 بين ضابط ومنتسب لإكمال التحقيقات".