بعد ثمانية أيام من انتحاره.. العثور على جثة شاب في مياه شط العرب

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، عن انتشال جثة شاب انتحر من أعلى الجسر الإيطالي في مياه شط العرب، بعد 8 أيام من انتحاره والبحث عنه.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً من مواليد 2008 أقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى الجسر الإيطالي في مياه شط العرب، قبل ثمانية أيام، حيث كشفته الكاميرات بعد التبليغ من قبل ذويه باختفائه لـ3 أيام".

وأضاف المصدر، أن "فرق الغواصين استمرت بالبحث طوال فترة انتحاره حتى عثروا على جثته اليوم، ونقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".