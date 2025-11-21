بعد ثلاث "قيصريات" سابقة.. أم ترزق بتوأم ثلاثي في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، ولادة توأم ثلاثي لامرأة تبلغ من العمر 30 عاماً في مستشفى القرنة العام بمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقاً طبياً متخصصاً في مستشفى القرنة تمكن من إجراء عملية قيصرية طارئة لولادة توأم ثلاثي (ذكر واثنتان إناث) لامرأة تبلغ من العمر 30 عاماً، كانت قد خضعت سابقاً لثلاث عمليات قيصرية".

وأضافت أن الفريق الطبي نجح في إجراء العملية الطارئة التي شهدت ولادة التوأم الثلاثي، مبينة أن الأم والمواليد يتمتعون بصحة جيدة بفضل جهود الفريق الطبي والتمريضي والصحي وكادر التخدير في المستشفى.