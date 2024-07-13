بعد إثارة شفق نيوز للموضوع.. اعتقال مجموعة هدمت السياج الخارجي لمدينة العاب الناصرية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، إلقاء القبض على مجموعة قامت بهدم السياج الخارجي لمدينة العاب الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية المتخصصة في وزارة الداخلية، تمكنت من خلال قوة من شرطة محافظة ذي قار، إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بهدم السياج الخارجي لمدينة العاب الناصرية".

ولفتت إلى أن "عملية القبض جاءت وفق مذكرات قبض قضائية، إذ اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى التحقيق للوقوف على الأسباب والدوافع من وراء هذا العمل غير القانوني".

وأكدت وزارة الداخلية أنها "ماضية في تطبيق القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وكان مصدر مطلع في ذي قار، قد كشف يوم أمس الجمعة، أن مستثمراً لمدينة ألعاب مدينة الناصرية وسط مركز المحافظة قام بهدم جدرانها لتحويلها إلى مشروع تجاري، فيما هدد ناشطون مدنيون بالتصعيد احتجاجاً على سلبهم المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً يملك الثلث الأخير من مدينة الألعاب في المدينة وبمساعدة إحدى الجهات المسلحة ومقابل مبلغ مالي، أقدم فجر اليوم على هدم الجدار الخلفي للمدينة المحاذي للمنطقة السكنية المجاورة، لتحويلها إلى مشروع تجاري".

وأضاف أن "الشخص يدعي أن لديه عقد مساطحة أمده 25 عاماً مع بلدية الناصرية تم توقيعه قبل أكثر من عشر سنوات، وأنه حصل على موافقة قضائية لاستثمار حصته في مدينة الألعاب".

وتابع المصدر "غير أن بلدية الناصرية سبق وأن أكدت هي الأخرى أن لديها قرارات قضائية لصالحها ضد المستثمر"، لافتاً إلى أن "مدينة الألعاب كانت قد أغلقت أبوابها منذ عدة سنوات لأسباب مجهولة، وهو ما أثار استياء الأهالي كونها المتنفس الوحيد لهم".