بعد تأخير لنحو شهرين بسبب كوورنا.. وزير التربية يدق جرس العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ بعد تأخير عن موعده لنحو شهرين؛ أعلن وزير التربية، يوم الأحد، انطلاق العام الدراسي في جميع مدارس البلاد، مؤكداً حرص وزارته على تطبيق الإجراءات الصحية لحماية الطلبة من جائحة كورونا.

وذكر الوزير علي حميد الدليمي، في رسالة وجهها إلى الأسرة التعليمية والطلبة ووردت لوكالة شفق نيوز؛ ان "عامنا الدراسي الجديد يحل علينا، ونحن ما زلنا نواجه مخاطر وباء كورونا، وحرصنا على أبنائنا الطلبة مترافق مع طموحنا لاستمرار عملية التعليم".

وأضاف الدليمي؛ "لذلك ستكون خطواتنا أكثر اطمئناناً، بعدما بذلنا خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية لاستكمال الخطط والسبل لإنجاح العام الدراسي الجديد، والحفاظ على رصانته وقيمته".

وأعلنت وزارة التربية العراقية، الأربعاء (25 تشرين الثاني الجاري )، إجراءات استعداداً للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، في ظل تفشي جائحة "كورونا".

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، شُكلت خلية أزمة برئاسة وزير التربية علي حميد الدليمي، تتولى عملية إدارة الأزمات وإيجاد المعالجات السريعة لها، فضلاً عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي أو ثانوي).