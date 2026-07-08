بعد تأخرها عن الموعد.. بدء مراسم تشييع جثمان خامنئي في كربلاء (صور)

شفق نيوز- كربلاء

بدأت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محافظة كربلاء، عصر اليوم الأربعاء، بحضور شعبي حاشد ومشاركة رسمية عراقية وإيرانية رفيعة المستوى.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن موكب التشييع انطلق من ساحة "سيد جودة" وسط مدينة كربلاء ثم عبر شارع العباس باتجاه ديوان المحافظة ومنها إلى باب القبلة في مرقد الإمام الحسين.

وأشار إلى أن الجثمان سيتوجه إلى مرقد الإمام الحسين لأداء مراسم الزيارة وصلاة الوداع التي ستقام بإمامة المعتمد الرسمي للمرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ومن ثم سيتم التوجه إلى مرقد الإمام العباس عبر منطقة ما بين الحرمين لتقام أيضاً مراسم الزيارة.

وكان العتبتين الحسينية والعباسية قد باشرت بعد إقامة صلاة الظهر، بإفراغ مرقديّ الإمام الحسين والعباس من المصلين والمشيعين المتواجدين بكثافة وغلق أبوابهما استعداداً لاستقبال الجثمان.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من الطقوس الدينية في المرقدين سيعود الجثمان عبر مساره الأول الذي وصل منه إلى المرقدين ليتوجه عائداً إلى محافظة النجف ومن هناك إلى إيران.

وكانت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قد انطلقت صباح اليوم في محافظة النجف بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لمواكبة الحدث.

وشهدت المراسم حضوراً مليونياً تسببت بإرباك لجهود التنظيم المسبق التي بذلتها اللجنة العليا المشرفة على التشييع وكذلك جهود العتبة العلوية لكثافة الأعداد المشاركة في التشييع.

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في مراسم التشييع.

وشارك في مراسم استقبال الجثامين مساء أمس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له، ومختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية.

كما شارك في الاستقبال أيضاً قيادات الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى جانب عدد من القيادات السياسية الأخرى.