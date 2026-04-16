بعد توقف لـ47 يوماً.. مطار النجف يستعد لاستئناف الرحلات الدولية غداّ

أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، يوم الخميس، عن عودة الرحلات الجوية اعتباراً من فجر يوم غد بعد توقف دام لـ47 يوماً بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ستستقبل فجر يوم غد الجمعة عند الساعة 3:20 صباحاً أولى رحلات الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إيذاناً ببدء العمل لاستئناف الحركة الجوية بعد توقف دام 47 يوماً.

وأشارت إلى أن هذا الاستئناف يأتي نتيجة لسلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية والتنسيقية التي أنجزت خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع سلطة الطيران المدني العراقي.

وأكدت استمرار العمل والتنسيق مع شركات الطيران المختلفة والجهات المعنية، حيث يجري حالياً العمل على إعادة جدولة الرحلات بشكل مرحلي الى حين استعادة كامل طاقتها التشغيلية، مبينة أنه "سيتم اطلاعكم على التفاصيل قريباً من خلال مواقعنا الرسمية، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".

ونوهت الإدارة إلى أن عودة الرحلات ستكون بشكل تدريجي خلال الفترة القريبة المقبلة، مرحبةً باستئناف الحركة الجوية.

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 شباط/ فبراير الماضي، قررت السلطات العراقية تعليق الرحلات الجوية واستمرت بتمديد الغلق إلى غاية إعلان الإدارة الأميركية والسلطات الإيرانية الأسبوع الماضي التوصل إلى هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار.