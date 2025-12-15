بعد توقف لـ4 سنوات.. الطيران الأردني يستأنف رحلاته إلى مطار النجف

شفق نيوز- النجف

أعلن مدير مطار النجف الدولي، حيدر الميالي، يوم الاثنين، أن الطيران الأردني سيستأنف رحلاته الجوية إلى المطار مجدداً بعد توقف استمر لأربع سنوات.

وقال الميالي لوكالة شفق نيوز، إن "خط النجف – عمّان يُعد من الخطوط الجوية المهمة للمسافرين، كونه يشكل حلقة ربط مع إحدى الدول العربية الشقيقة، ونافذة مباشرة من مطار النجف باتجاه عواصم دول الوطن العربي والدول الأوروبية ومختلف دول العالم".

وأضاف أن "استئناف هذا الخط جاء نتيجة جهود مشتركة بين إدارة مطار النجف والشركة الملكية الأردنية للطيران، إضافة إلى رغبة الشركة بالدخول بقوة في سوق الترانزيت الإقليمي".

وأكد الميالي دعم المطار الكامل للشركة ولكل شركات الطيران الراغبة بالعمل من النجف، وداعياً شركات الطيران في المنطقة إلى التعاون مع المطار لما يوفره من خدمات وتسهيلات متميزة للمسافرين.

من جانبه، أعلن وكيل الشركة الأردنية في النجف، كرار شمسة، عن "عودة رحلات الشركة إلى مطار النجف بعد توقف دام أربع سنوات بسبب جائحة كورونا والظروف التي شهدتها المنطقة"، موضحاً أن "الرحلات ستبدأ بواقع أربع رحلات أسبوعياً، مع طموح لزيادتها تدريجياً وصولاً إلى رحلات يومية خلال الفترة المقبلة".

وأشار شمسة، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "نسبة امتلاء الرحلات الحالية تبلغ نحو 70%، مع السعي للوصول إلى 100%"، مبيناً أن "الرحلات ستوفر طيراناً مباشراً إلى عمّان، إضافة إلى ربط النجف بوجهات متعددة تشمل دول أوروبا، أميركا، الهند، والوطن العربي عبر شبكة الملكية الأردنية، مثمناً في الوقت ذاته التسهيلات الكبيرة التي قدمتها إدارة مطار النجف".

وفي السياق ذاته، أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق، ماهر الطراونة، أن "تسيير أربع رحلات أسبوعياً بين النجف وعمّان يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين، ويسهم في تسهيل وصول المسافرين العراقيين إلى مختلف دول العالم عبر الأردن، وكذلك استقبال الزوار إلى العراق باستخدام الناقل الوطني الأردني".

وقال الطراونة، لوكالة شفق نيوز، إن هذه الخطوة تمثل دلالة واضحة على الأهمية الروحية والدينية والإنسانية والتاريخية التي تتمتع بها مدينة النجف الأشرف، مؤكداً في الوقت ذاته حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في السياحة الدينية، والسياحة العلاجية، والسياحة الثقافية، والسياحة التعليمية.

وأضاف أن "المملكة الأردنية تمتلك إمكانيات طبية متقدمة يمكن الاستفادة منها من خلال التعاون بين المستشفيات الأردنية ونظيراتها في النجف، فضلاً عن تعزيز التبادل التعليمي والطلابي بين الجانبين"، مشيراً إلى أن "السفارة الأردنية في العراق تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تسهيل إجراءات سفر المواطنين العراقيين وتعميق الشراكة الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".