بعد توقف لشهرين.. مطار كركوك يستقبل أول طائرة

شفق نيوز- كركوك

أعلن مطار كركوك الدولي، يوم الجمعة، استئناف الرحلات الجوية بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

وذكرت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "استقبلت أول رحلة جوية بعد فترة توقف، وسط أجواء من التفاؤل بعودة النشاط الجوي بشكل تدريجي".

وأضافت أن "استئناف الرحلات يمثل بداية مرحلة جديدة نحو تعزيز الحركة الجوية، مع العمل على توسيع شبكة الرحلات وإعادة الجدول التشغيلي إلى طبيعته خلال الفترة المقبلة".

وتعطلت حركة الطيران في العراق على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من مخاطر على سلامة الملاحة الجوية.