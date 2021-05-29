بعد توقف لسنوات.. مصرف الرشيد يستأنف بيع الوحدات السكنية بمجمع الزهور

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرشيد، يوم السبت، عن استئناف بيع الوحدات السكنية في مجمع الزهور بالعاصمة بغداد، بعد توقف استمر لسنوات عدة.

وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه سيباشر اعتباراً من يوم الاثنين المقبل بتوزيع ٢٠١ وحدة سكنية في مجمع الزهور لمن روجوا معاملات في أوقات سابقة.

وبين أن مساحة الوحدات التي سيتم توزيعها تبلغ ٨٠ متراً مربعاً وستسلم للمسجلين سابقا من الموظفين، مشيراً إلى استمرار العمل لإكمال باقي الوحدات وتسليمها لمستحقيها.

يشار إلى أن توزيع الوحدات السكنية في مجمع الزهور، توقف منذ سنوات عدة بسبب خلافات بين المستثمر ومصرف الرشيد، ما أدى إلى استياء المواطنين الذين سبق وأن روجوا معاملات لشراء وحدات سكنية في المجمع، وأدى ذلك إلى العزوف عن المشروع.