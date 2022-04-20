سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد توقف لساعات.. مطار بغداد يستأنف الرحلات الجوية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-20T16:41:58+0000
بعد توقف لساعات.. مطار بغداد يستأنف الرحلات الجوية

شفق نيوز/ استأنفت إدارة مطار بغداد الدولي، مساء الأربعاء، الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد توقفها لساعات عدة.

وقال مصدر مسؤول في المطار لوكالة شفق نيوز، إنه تم استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي، بعد توقف دام لساعات بسبب سوء الاحوال الجوية.

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي قد علقت صباح اليوم، حركة الملاحة الجوية وذلك بسبب سوء حالة الطقس وتراجع مدى الرؤية الى مستويات منخفضة جدا.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تود أن توضح لمسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار كافة عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م.

وذكرت أيضا أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من مناطق ومدن العراق بما فيها اقليم كوردستان تصاعد الغبار في الأجواء لتتكرر هذه الحالة لعدة مرات خلال الشهر الجاري.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري التي تعلق فيها إدارة مطار بغداد الدولي تسيير الرحلات الجوية بسبب سوء حالة الطقس.

related

إجلاء اكثر من 400 عراقي عالق في الهند

Date: 2021-05-03 10:15:16
إجلاء اكثر من 400 عراقي عالق في الهند

صور.. مطار بغداد يستقبل 30 شخصاً من المهاجرين لبلاروسيا

Date: 2021-11-18 18:22:08
صور.. مطار بغداد يستقبل 30 شخصاً من المهاجرين لبلاروسيا

جدار كونكريتي لمطار بغداد ينهي حياة مراقبة جوية

Date: 2022-02-06 21:08:40
جدار كونكريتي لمطار بغداد ينهي حياة مراقبة جوية

توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

Date: 2022-04-20 07:14:22
توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

تعليق تسيير الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

Date: 2022-04-12 10:44:08
تعليق تسيير الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

مطار بغداد يعلن اتخاذ اجراءات للمسافرين القادمين من الصين

Date: 2020-01-26 12:14:50
مطار بغداد يعلن اتخاذ اجراءات للمسافرين القادمين من الصين

وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

Date: 2020-11-02 13:28:16
وفيات كورونا تتخطى حاجز 11 ألفاً في العراق

اعداد قياسية.. أقل من 100 إصابة بكورونا وأكثر من 10 ملايين ملقح في العراق

Date: 2022-04-10 13:25:45
اعداد قياسية.. أقل من 100 إصابة بكورونا وأكثر من 10 ملايين ملقح في العراق