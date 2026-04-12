بعد توقف طويل.. الطائر الأخضر يحلق مجددا لإعادة العراقيين

شفق نيوز- بغداد

نفذت الخطوط الجوية العراقية، يوم الأحد، رحلات نقل المسافرين من بغداد إلى دلهي كخطوة أولى تسبق رحلاتها إلى القاهرة وعمان وكوانزو.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النقل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الخطوط الجوية العراقية نفذت رحلاتها الدولية لنقل المسافرين من بغداد الى نيودلهي، يوم الأحد، ومن ثم ستنفذ عدداً من الرحلات الى القاهرة وعمّان، فيما باشرت برحلاتها الداخلية منذ الجمعة الماضية الموافق 10/4/2026 .

وأضاف البيان، أن الخطوط الجوية العراقية أعلنت عن فتح آفاق السفر بين بغداد وغوانزو الأربعاء المقبل، منوها بأن استئناف الرحلات يأتي ضمن رؤية تشغيلية مدروسة تهدف إلى استعادة نشاط الطائر الأخضر بشكلٍ تدريجي وآمن".

وأشار إلى أن الشركة ماضية في إعادة تشغيل بقية الخطوط الجوية تباعاً، وفق تقييم مستمر للظروف التشغيلية والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استدامة تنفيذ الرحلات الآمنة للمسافرين وطواقم وطائرات الشركة، داعياً المسافرين إلى مراجعة مكاتب الخطوط الجوية العراقية الرسمية في داخل العراق وخارجه أو الإستفادة من خدمات تطبيق الحجز الإلكتروني، لغرض تثبيت حجوزات السفر.