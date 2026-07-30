بعد توقف دام 5 أشهر.. الطيران العراقي يستأنف رحلاته إلى موسكو

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الخميس، عن استئناف رحلاتها من بغداد الى موسكو وبالعكس؛ بدءً من يوم الثلاثاء 4 من شهر آب/أغسطس المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الرحلات ستستمر بواقع رحلتين أسبوعيا كل يوم سبت وثلاثاء، اعتبارا من تاريخ استئناف الرحلات.

ويأتي إستئناف الرحلات بعد توقف استمر لخمس أشهر لدواع أمنية منذ بدء التصعيد الحربي الذي شهدته المنطقة نهاية شباط/فبراير من العام الحالي، مع تزايد الطلب على رحلات مباشرة من العاصمة بغداد نحو العاصمة موسكو في روسيا.