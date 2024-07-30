بعد توقف دام 5 سنوات .. اعادة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة توليد الطاقة في الدورة ببغداد

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الثلاثاء، إعادة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية في شركة مصافي الوسط في الدورة بطاقة توليديّة 18 ميغاواط ، لرفد الشبكة الوطنية بطاقات جديدة .

وأضاف وزير النفط في تصريح نقلته الوزارة، أن جهود العاملين في شركة مصافي الوسط بالتعاون مع وزارة الكهرباء تتواصل لانجاز الوحدة الثانية . التي تضيف كميات مماثلة .

وأشاد عبد الغني بجهود العاملين لمساهمتهم في تشغيل هذه الوحدة الانتاجية المتوقفة منذ عام 2019.