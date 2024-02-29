بعد توقف دام أكثر من عقدين .. انطلاق مهرجان الحضر الأثري الدولي في نينوى

شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى لحضور مهرجان الحضر الدولي الذي يقام بنسخته الأولى ما بعد 2003 بعد توقف دام أكثر من 21 عاماً، فيما أكد وزير الثقافة ان المهرجان سيقام سنويا دون انقطاع ويمثل رسالة للعالم بامتلاك العراق للمواقع الاثرية رغم تخريب (داعش) في الموصل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن رئيس الجمهورية وصل إلى الحضر برفقة وزير الثقافة احمد فكاك البديري ومحافظ الموصل عبد القادر الدخيل لرعاية المهرجان.

وأضاف المراسل ان المهرجان سيضم فعاليات تراثية أثرية لإحياء روح الحضر الأثرية تاريخها القرن الثاني قبل الميلاد.

من جهته قال وزير الثقافة أحمد فكاك البديري خلال كلمة له في مهرجان الحضر الدولي إن "هناك توجيهاً من رئيس الوزراء بالاهتمام بالمواقع الاثرية في عموم العراق ومن بينها إعادة احياء روح الحضر".

واضاف ان "هذا المهرجان رسالة للعالم بما يمتلكه العراق من مواقع اثرية رغم ما خرب ودمر فيها (داعش) خلال سيطرته على الموصل"، مبينا ان "المهرجان سيعود سنوياً ولن يتوقف في السنوات المقبلة".

بدوره قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل خلال كلمة له في مهرجان الحضر الدولي إن "اقامة مهرجان الحضر هو درس تقدمه نينوى انها تمتلك رجالات واعدة قادرة ان تنهض بالمحافظة ومواقعها الاثرية".

وأضاف "أعددنا خطة عمل قابلة للتطبيق وهو الاهتمام بمناطق غرب نينوى ولدينا لجان اخذت على عاتقها خلق الاستقرار الحقيقي من اجل عودة النازحين".

وتابع الدخيل قائلا "يقع على عاتق الحكومة المحلية عبء تقديم الخدمات في هذه المناطق".

وكانت قائممقامية قضاء الحضر، جنوب غرب الموصل، أعلنت، في 26 شباط 2024، جاهزيتها لتنظيم مهرجان الحضر المتوقف منذ 2003، فيما توقعت حضور شخصيات رسمية للمهرجان.

وقال قائممقام الحضر بسمان سلطان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الاجراءات الادارية والامنية اكتملت لتنظيم مهرجان الحضر الدولي ومن المتوقع حضور جهات رسمية عراقية".

وأوضح سلطان أن "المهام الامنية توزعت بين الجيش والشرطة والحشد لتأمين المهرجان والذي توزعت فقراته بين فنية وثقافية بإشراف وزارة الثقافة ومحافظة نينوى والذي سيكون على موقع مدينة الحضر الأثري".

وكان مهرجان الحضر الدولي قد نظم منه ثلاث نسخ ما قبل 2003 الا انها توقف بعد ذلك ولكنه سيعود بهذه النسخة مقتصراً وليوم واحد.

وتقع الحضر على مسافة 120 كم إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل وتضم مواقع اثرية مدرجة على لائحة اليونسكو.