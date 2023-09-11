بعد توقف دام سنوات.. قطار بغداد - فلوجة يعود إلى سكته

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، إعادة تسيير قطار "بغداد - فلوجة" للمسافرين بشكل يومي، اعتبارا من الخميس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الشركة العامة لسكك حديد العراق استنفرت طاقاتها لإعادة العمل بتسيير رحلات القطار يوم الخميس المقبل، لنقل الطلبة والموظفين والمواطنين، مبينة أن موعد المغادرة من محطة قطار الفلوجة سيكون في الساعة 6,45 صباحا والعودة من محطة بغداد المركزية الى الفلوجة الساعة 5,00 عصرا.

اما فيما يخص ايام الجمعة والعطل الرسمية، قالت الوزارة، إن أوقات المغادرة تكون من الفلوجة الساعة 9,00 صباحا، بينما العودة من بغداد ستكون الساعة السادسة عصرا، مشيرة الى أن أسعار التذاكر زهيدة مقارنة بالوسائل الأخرى، مؤكدة أن "القطار يوفر خدمات النقل السريع والأمان".

يشار إلى أن خط "بغداد - فلوجة" توقف منذ 2019، بسبب التجاوزات على السكك الحديد من قبل المواطنين والمعابر غير القانونية، ما سبب تأخر وصول المسافرين لأكثر من 45 دقيقة.