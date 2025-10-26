بعد توقف المحطات.. ماء بابل تحفر "قاع الفرات" لتأمين مياه الشرب (فيديو)

شفق نيوز- بابل

كشفت مديرية ماء بابل، يوم الأحد، عن إجراءاتها بشأن انخفاض مناسيب نهر الفرات وتأثر مياه الشرب.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز: "أثر انخفاض مناسيب الماء الخام لنهر الفرات الذي سبب توقف مجمعات مركز ماء الكفل لتتم المعالجة عن طريق الحفارة البرمائية لغرض معاودة التشغيل واستمرارية ضخ الماء لدور المواطنين".

وكشفت دائرة الماء في محافظة بابل، في وقت سابق من الشهر، عن انخفاض "خطير" بمناسيب في نهر الحلة يهدد عمل محطات تصفية المياه، فيما وجهت دعوات لترشيد الاستهلاك لحين تراجعت الأزمة.

ويعاني العراق من أزمة مائية استثنائية أدت إلى جفاف العديد من الأنهر الفرعية ومساحات شاسعة من الأهوار والمسطحات المائية إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في السدود الخزنية، جراء شح الأمطار وقيام تركيا بحرمان العراق من حصصه المائية.