بعد توقف الرحلات مؤقتا .. استئناف الملاحة الجوية في مطار البصرة الدولي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، يوم السبت، عن استئناف الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عملها في مطار البصرة الدولي، بعد توقف الرحلات مؤقتا نتيجة خلل فني.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان صحفي، إن الملاحة الجوية العراقية استأنفت عملها في مطار البصرة الدولي، بعد معالجة الخلل الفني الذي طال رادار الملاحة في المطار.

واستنفرت الوزارة ، الكوادر الهندسية والفنية في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية كافة، من أجل إصلاح الخلل، واستئناف الرحلات الجوية من والى مطار البصرة الدولي، وفقا للبيان.