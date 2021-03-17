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بعد توقفه منذ 2003.. الثقافة العراقية بصدد إعادة مهرجان بابل

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-17T10:47:24+0000
بعد توقفه منذ 2003.. الثقافة العراقية بصدد إعادة مهرجان بابل

شفق نيوز/ كشف وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، يوم الاربعاء، عن عزم وزارته إعادة العمل بمهرجان بابل الذي توقف منذ عام 2003.

وقال ناظم لوكالة شفق نيوز، إن "هناك عملا حثيثا مع محافظة بابل لاستعادة مهرجان بابل الذي اختفى من المشهد منذ 2003، والعمل جاري عليه، لكن ما سببته جائحة كورونا وإجراءاتها، حالت دون استكمال الاستعدادات له في هذا الشهر".

واضاف "الآن ندرس تأجيل الاستعدادات إلى الشهر الخامس القادم، وليس هذا وقتا محددا لإقامة المهرجان، كوننا نراقب للاستعداد له، بعد ما تقرره اللجنة العليا للصحة والسلامة، وعلى ضوؤها نعمل على استعادته.

جدير بالذكر أن مهرجان بابل هو مهرجان سنوي يتم إقامته على مدرجات مدينة بابل الأثرية.

وانطلقت فعالياته أول مرة عام 1985م يتم خلاله استضافة العديد من الفرق العراقية والأجنبية التي تقوم بعروض فنية وموسيقية متنوعة ضمن فترة المهرجان كان يديره نقيب الفنانين العراقيين الأسبق داود القيسي.

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