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بعد توقفه بسبب الانتخابات.. الداخلية تحدد موعد إعادة العمل بنقل النفوس

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-24T17:04:26+0000
بعد توقفه بسبب الانتخابات.. الداخلية تحدد موعد إعادة العمل بنقل النفوس

شفق نيوز/ حددت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، موعد إعادة العمل بنقل النفوس والتي اوقفتها بسبب الانتخابات المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سياسة وزارة الداخلية في التعامل مع المواضيع والملفات التي تشغل المواطن العراقي واضحة من حيث أن الجهات المختصة في الوزارة تعمل جاهدة من أجل تلبية طلبات واحتياجات المواطنين".

وأضاف، أن "هناك اهتماما كبيرا في هذه الطلبات ومن بينها نقل النفوس، والتي كانت إجراءاتها تسير بسرعة عالية قبل توقف العمل بها بسبب قرب الانتخابات البرلمانية، والتي تحتم ابقاء نفوس المواطنين على ما كانت عليه لحين الإنتهاء من إجراء الانتخابات وبعدها ستشرع الجهات المختصة بتمشية المعاملات واستقبال الطلبات من بينها المكتب الاعلامي لوزير الداخلية".

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