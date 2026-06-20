بعد توقفه بالكامل.. شركات الحج والعمرة توجه مناشدة لإعادة تشغيل مطار الموصل

شفق نيوز- نينوى

أطلق عدد من أصحاب شركات الحج والعمرة في محافظة نينوى، مساء يوم السبت، مناشدة عاجلة إلى الجهات الحكومية وسلطة الطيران المدني لإعادة العمل في مطار الموصل الدولي.

وقال عدد من أصحاب الشركات لوكالة شفق نيوز، إنهم "تفاجأوا بإغلاق وتوقف المطار بشكل كامل حتى أمام الرحلات الداخلية المتوجهة إلى بغداد ومنها إلى الديار المقدسة، بعد أن تم تشغيله في وقت سابق قبل شهر رمضان كمطار داخلي".

وأضافوا: "ارتضينا بالآلية السابقة التي تم العمل بها العام الماضي، والتي كانت تقضي بإقلاع الطائرة من مطار الموصل والهبوط في مطار بغداد الدولي كـ (ترانزيت)، لمدة تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة قبل التوجه إلى الديار المقدسة، إلا أننا صُدمنا هذا العام بإلغاء هذه الرحلات أيضاً وتوقف المطار تماماً".

وطالب أصحاب الشركات، محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ونواب المحافظة، ومدير المطارات العراقية، ورئيس سلطة الطيران المدني، بالتدخل الفوري لإعادة تشغيل المطار وتسيير الرحلات.

كما أكدوا، أن هذا المرفق الحيوي لا يخدم الموصل وضواحيها فحسب، بل يخدم عدة محافظات ومدن مجاورة مثل صلاح الدين، كركوك، ودهوك.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، قد افتتح بتأريخ (16 تموز/ يوليو 2025)، مطار الموصل الدولي الذي أُعيد بناؤه بعد 8 أعوام من تحرير نينوى من تنظيم داعش.

وكان من المؤمل إكمال المطار وتشغيله بشكل كلي بعد شهرين من الافتتاح، إلا أنه لم يكتمل وتم إغلاقه لأسباب مجهولة.