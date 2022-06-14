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بعد توضيح سابق.. الحكومة تعود لـ"كتاب 2020" بتحديد سن تقاعد الموظفين

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-14T12:19:37+0000
بعد توضيح سابق.. الحكومة تعود لـ"كتاب 2020" بتحديد سن تقاعد الموظفين

شفق نيوز/ أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، توضيحاً آخر، بشأن تحديد سن تقاعد موظفي الدولة العراقية.

وأشارت أمانة مجلس الوزراء، في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إلى "اعتماد كتاب وزارة المالية لسنة 2020، والذي يقضي بإحالة الموظف على التقاعد ممن كان تولده سنة 1961 باليوم والشهر بما يقابله في سنة 2021، وكذلك إحالة من كان تولده سنة 1962 باليوم والشهر بما يقابله في سنة 2022".

وكانت وثيقة سابقة، صدرت عن أمانة المجلس، ووردت لوكالة شفق نيوز، قد أشارت إلى "اعتماد كتاب وزارة المالية الصادر بتاريخ (18 شباط 2022) القاضي بإحالة الموظف على التقاعد ممن كان تولده سنة 1962، بحسب يوم وشهر الميلاد، بما يقابله في سنة 2022".

وجاء في الوثيقة أيضاً "إحالة من كان تولده 1963، و1964 و1965، و1966، في سنة 2022، ممن أكمل السن القانوني على التقاعد".

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