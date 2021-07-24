"بعد تهديد ووعيد".. اقبال غير مسبوق على تلقي لقاحات كورونا جنوبي العراق

شفق نيوز/ شهدت محافظات جنوب العراق، يوم السبت، إقبالاً واسعاً و"غير مسبوق" على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بعد جملة حملات ثقفت بأهمية التلقيح، لتفادي كارثة صحية وإنسانية بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، فضلاً عن اتخاذ إجراءات رادعة تضمنت غرامات مالية وتغييب عن الدوام الرسمي، لمن لم يلقح.

ذي قار

في ذي قار، أفاد مصدر طبي، بدائرة صحة المحافظة، بوجود إقبال واسع على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما أدى هذا الاقبال على شحة بأحد اللقاحات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز"، أن "المراكز الصحية ومنافذ التلقيح شهدت إقبال العشرات من المواطنين لتلقي اللقاح ضد كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "اللقاحات المتوفرة بالمراكز هي سينوفارم، وفايرز، واستراتزينكا".

وتابع المصدر، أن "الإقبال على اللقاحات أدى لحصول شحة بلقاح فايرز من المراكز الصحية"، مضيفا أن "الوزارة وعدت بشحن وجبة من اللقاح إلى المحافظة يوم غد الأحد، على أن توزع مباشرة للمراكز الصحية في ذات اليوم".

وبين المصدر، أن "أعداد الملقحين في المحافظة تجاوزت 95 ألف شخص حتى الآن، فيما يتوقع لها أن تصل إلى 97 ألفاً خلال الساعات المقبلة، وتجاوزها الـ100 ألف خلال اليومين القادمين".

ميسان

وفي ميسان، تبع تلقيح المحافظ علي دواي، وظهوره عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل، حصول إقبال شديد على منافذ لقاح فيروس كورونا.

وذكر مسؤول إعلام الصحة في المحافظة، محمد الكناني لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاحات متوفرة بشكل كبير في كافة منافذ التلقيح ولا توجد أي شحة باي نوع من الانواع الثلاثة المستخدمة في لقاح المواطنين".

وأضاف الكناني، أن "عملية البث المباشر التي استخدمتها الدائرة يوم أمس في لقاح المحافظ، علي دواي، أدى لإقبال شديد اليوم على مراكز اللقاح، بحسب المعلومات التي وصلتنا حتى الآن من المراكز الصحية".

وتابع أن "أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح بلغ أكثر من 34 ألفاً و500 مواطن مُلقح ضد فيروس كورونا"، متوقعاً أن "تزداد الأعداد بشكل كثيف بعد الإقبال اليوم على تلقي اللقاح خلال الأيام المقبلة، كون المواطنين سيكونون حافزا لبعضهم البعض".

بابل

في بابل أيضاً، أعلنت خلية الأزمة بالمحافظة، اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل مواطن لم يأخذ القاح.

وقال المتحدث باسم خلية أزمة بابل، حسين العسكري، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة اتخذت إجراءات صارمة بحق المواطنين حيث هناك عقوبة على كل مواطن لم يرتدي الكمامة وهي مبلغ قدره خمس وعشرون ألف دينار".

وأكد العسكري، أن "هناك توجيهاً من قبل رئيس خلية الأزمة محافظ بابل حسن منديل، إلى الدوائر الحكومية كافة، بأخذ اللقاح ومن لم يأخذ اللقاح يعتبر غائباً عن الدوام.

وفيما يخص قوات الأمن، بين العسكري، أن "هناك توجيهاً من قبل وزير الداخلية بأن على جميع القوات الأمنية أخذ اللقاح خلال ثمانية وأربعين ساعة، ومن لم يأخذ اللقاح يعتبر غائباً عن الدوام"، لافتاً إلى أن "المحافظة شهدت اليوم إقبالاً كبيراً على أخذ اللقاح بالتزامن مع وجود زيادة في عدد الإصابات بكورونا".

واسط

وفي محافظة واسط، أفاد مصدر طبي، بوجود إقبال كبير أيضاً، من المواطنين على أخذ جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب المصدر، الذي أبلغ وكالة شفق نيوز، فقد دعا مواطنون دائرة صحة واسط، إلى "تفعيل النظام المسائي في مراكز التلقيح بأسرع وقت ممكن للحافظ على سلامة المواطنين من الاصابة وانسيابية التلقيح".

البصرة

بدوره، ابدى مسؤول بصري امتعاضه من تهاون الحكومة المركزية مع من أسماهم بـ(الأطباء المجانين) الذين يبثون شائعات ضد اللقاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر قائممقام قضاء الزبير جنوبي البصرة، عباس ماهر، لوكالة شفق نيوز، أن "مراكز الحجر بدأت تمتلئ بالمصابين بفيروس كورونا وارتفعت الاصابات إلى المئات بين أفراد القضاء"، لافتاً إلى أن "الإقبال حتى الآن على تلقي اللقاح من قبل المواطنين كافة ضعيف، رغم استخدام جميع الأمور القانونية المتاحة للحث على التطعيم ضد فايروس كورونا".

وأوضح ماهر، أن "سبب ضعف الإقبال من قبل المواطنين هو قيام بعض (الأطباء المجانين) ببث الشائعات ضد متلقي اللقاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتساب)".

وأبدى استغرابه من "إبقاء هؤلاء الأشخاص حتى الآن أحرار دون الزج بهم في السجون، حتى يكونوا عبرة لمن يساهم بقتل الآخرين بطريق غير مباشر"

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الجمعة، عن عزمها ملاحقة مروجي الشائعات ضد اللقاحات "قانونياً" واحالتهم الى القضاء، محذرة المواطنين من التهاون في الاجراءات الوقائية، وشددت على ضرورة تلقي اللقاح بأـسرع وقت.