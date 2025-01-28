بعد تنويه شفق نيوز.. مجلس ذي قار يلزم حكومته بتشغيل جهاز فحص مرضى السرطان

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، على إلزام حكومة المحافظة، بتوفير المبالغ المالية لتشغيل جهاز "بت سكان" الخاص بفحص مرضى السرطان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة ذي قار صوّت اليوم، على إلزام محافظة ذي قار بتوفير مبلغ مليارين و300 مليون دينار من مبالغ فرق الإحالة للمشاريع، لغرض تشغيل جهاز (بت سكان) لغرض فحص المصابين بمرض السرطان من أبناء المحافظة.

وكان مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، قد كشف يوم الخميس 16 كانون الثاني/يناير الجاري، عن تعرض جهاز طبي مهم في الدائرة للاندثار، رغم شرائه منذ سنوات، بسبب عدم دفع ثمنه للشركة المجهزة، وخلافات حول نصبه في أي مستشفى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز (بت سكان) الخاص بفحص مرضى الأورام السرطانية تم شرائه قبل عام 2019 بقيمة 2 مليار ونصف المليار دينار عراقي، لكنه لم يدخل الخدمة لغاية الآن بسبب الاحتجاجات على مكانه الموجود في داخل مستشفى الحسين التعليمي ومخالفته الشروط البيئية".

وأضاف أن "الشركة التي قامت ببيع الجهاز لدائرة الصحة ونصبه قبل عدة سنوات في مستشفى الحسين التعليمي، رفضت نقله إلى المستشفى التركي الذي يوجد فيه مكان مخصص لعمل الجهاز، إلا بعد تسلمها دفعة أولية من مبلغ الجهاز، حيث أنها أنها لم تستلم إلى الآن أي مبلغ من ثمن الجهاز، البالغ 2.5 مليار دينار".

وأكد أن "جهاز (بت سكان) يعتبر من أهم الأجهزة الطبية لأبناء المحافظة، حيث أن غالبية المرضى يذهبون للعلاج في محافظات البصرة وبابل والنجف وغيرها، علما أن الأماكن التي يقصدونها أبناء المحافظة هي استثمارية وتطلب مبالغ طائلة لا تقل عن مليوني دينار للفحص الواحد، بينما الجهاز في ذي قار حكومي ولو تم افتتاحه ستكون أسعاره رمزية لا تتجاوز الـ250 ألف دينار، والبعض سيكون علاجه مجاني من أصحاب الدخل المحدود".