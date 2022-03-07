بعد تنفيذهم إضراباً.. النقل تسحب يد 11 طياراً ومهندسين اثنين (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل العراقية، يوم الإثنين، سحب يد 11 طياراً ومهندسين اثنين بالخطوط الجوية العراقية، وذلك على خلفية تنفيذهم إضراباً عن العمل قبل نحو اسبوعين.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "استنادا الى موافقة الوزير، ولاحقاً للأمر الوزاري المرقم بالعدد ۱۹459/1440 واستنادا الى احكام المادة ۱۷ / ثانيا من قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة ۱۹۹۱ المعدل تسحب يد المدرجة اسمائهم وعناوين وظائفهم في الأدنى من منتسبي الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لمدة (۱۰) عشرة ايام لغرض اكمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب أمرنا المشار اليه في اعلاه اعمالها ولضمان سلامة ومهنية ونزاهة التحقيق".

وتضمنت القائمة التني تنشرها وكالة شفق نيوز، في أدناه اسماء 11 طياراً ومهندسين اثنين.

وصباح يوم الخميس (24 / شباط الماضي) قررت طواقم الخطوط الجوية العراقية، الاضراب عن العمل وعدم تنفيذ اي رحلة "باستثناء الهند"، ماتسبب بفوضى داخل صالات مطار بغداد الدولي.

وإثر ذلك، شهدت صالات انتظار المسافرين في مطار بغداد الدولي حالة من الفوضى والارباك نتيجة الاضراب، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

كما أفاد مواطنون عراقيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم عالقين في عدد من مطارات البلاد المحلية، وعدة مطارات حول العالم بينهم معتمرون في مطار جدة السعودي.

ورفع طيارو الخطوط الجوية العراقية، عشرة مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل.