سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد تلويح سائقي السيارات بالتظاهر.. النفط تتراجع عن تقليص حصة الوقود في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-09T16:45:16+0000
بعد تلويح سائقي السيارات بالتظاهر.. النفط تتراجع عن تقليص حصة الوقود في نينوى

شفق نيوز/ تراجعت مديرية المنتجات النفطية في نينوى، يوم الثلاثاء، عن قرار تقليص حصة الوقود المخصصة وفق البطاقة الوقودية للسيارات، وذلك بعد تحشيد سائقو سيارات الأجرة للتظاهر.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد تطبيق قرار تقليص الحصة بالبطاقة الوقودية وموجة الغضب والاستياء التي ثارت في الموصل، المنتجات النفطية تعلن العودة للعمل بالنظام السابق".

فيما أكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، ان وزير النفط إحسان عبد الجبار "وجّه بإيقاف قرار تقليص الحصة الوقودية".

وبين أن الحصة عادت بواقع 50 لتراً كل يومين لسيارات الأجرة والحمل، و50 لتراً كل ثلاثة أيام للسيارات الخصوصي.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ سائقو سيارات الأجرة في نينوى، وكالة شفق نيوز، بأن "المئات من اصحاب سيارات الاجرة في الموصل يستعدون للتظاهر خلال اليومين المقبلين بسبب قرار جديد صدر من مسؤول البطاقة الوقودية".

وأوضحوا أنهم فوجئوا اليوم بمنعهم من التزود بالوقود بواسطة البطاقة بعد أن صدر قرار بأن تكون حصة كل سيارة 50 لتراً كل ثلاثة ايام بعد ان كانت كل يومين.

بدوره؛ كشف مصدر في مديرية المنتجات النفطية، لوكالة شفق نيوز، ان "مسؤول البطاقة الوقودية القادم من بغداد، اسامة المعموري، هو من فرض القرار الجديد مع تقليص حصة المركبات الخصوصي لتكون 50 لتراً لكل خمسة أيام".

وبين ان "ادارة المنتجات النفطية في نينوى أبلغته بعدم رضاها بهذا القرار لكنه مصر على تطبيقه اسوة بمحافظة كركوك".

related

محافظة عراقية تتحرك بجملة قرارات للوقاية من كورونا

Date: 2020-03-08 11:26:38
محافظة عراقية تتحرك بجملة قرارات للوقاية من كورونا

حادث سير مروع جنوب شرق الموصل

Date: 2021-10-04 05:52:17
حادث سير مروع جنوب شرق الموصل

أهالي الموصل يستيقظون على أزمة جديدة (صور)

Date: 2022-06-17 07:52:06
أهالي الموصل يستيقظون على أزمة جديدة (صور)

ملف الاراضي في نينوى.. أحكام قضائية بحق ثلاثة موظفين بديوان المحافظة

Date: 2021-05-22 09:21:36
ملف الاراضي في نينوى.. أحكام قضائية بحق ثلاثة موظفين بديوان المحافظة

"خلوها أجمل" فريق تطوعي يعيد الحياة إلى أسواق الموصل (صور)

Date: 2021-02-13 11:46:52
"خلوها أجمل" فريق تطوعي يعيد الحياة إلى أسواق الموصل (صور)

الموصل.. اعتقال "مشعوذين" كانا يرومان إلقاء "سحر" في نهر دجلة

Date: 2022-03-25 17:46:47
الموصل.. اعتقال "مشعوذين" كانا يرومان إلقاء "سحر" في نهر دجلة

نيران هائلة تلتهم صهاريج وقود وشاحنات حمل في الموصل

Date: 2022-02-03 16:02:49
نيران هائلة تلتهم صهاريج وقود وشاحنات حمل في الموصل

كورونا يغيب استاذاً جامعياً "شاباً" في جامعة الموصل

Date: 2021-06-16 19:04:55
كورونا يغيب استاذاً جامعياً "شاباً" في جامعة الموصل