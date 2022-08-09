بعد تلويح سائقي السيارات بالتظاهر.. النفط تتراجع عن تقليص حصة الوقود في نينوى

شفق نيوز/ تراجعت مديرية المنتجات النفطية في نينوى، يوم الثلاثاء، عن قرار تقليص حصة الوقود المخصصة وفق البطاقة الوقودية للسيارات، وذلك بعد تحشيد سائقو سيارات الأجرة للتظاهر.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد تطبيق قرار تقليص الحصة بالبطاقة الوقودية وموجة الغضب والاستياء التي ثارت في الموصل، المنتجات النفطية تعلن العودة للعمل بالنظام السابق".

فيما أكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، ان وزير النفط إحسان عبد الجبار "وجّه بإيقاف قرار تقليص الحصة الوقودية".

وبين أن الحصة عادت بواقع 50 لتراً كل يومين لسيارات الأجرة والحمل، و50 لتراً كل ثلاثة أيام للسيارات الخصوصي.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ سائقو سيارات الأجرة في نينوى، وكالة شفق نيوز، بأن "المئات من اصحاب سيارات الاجرة في الموصل يستعدون للتظاهر خلال اليومين المقبلين بسبب قرار جديد صدر من مسؤول البطاقة الوقودية".

وأوضحوا أنهم فوجئوا اليوم بمنعهم من التزود بالوقود بواسطة البطاقة بعد أن صدر قرار بأن تكون حصة كل سيارة 50 لتراً كل ثلاثة ايام بعد ان كانت كل يومين.

بدوره؛ كشف مصدر في مديرية المنتجات النفطية، لوكالة شفق نيوز، ان "مسؤول البطاقة الوقودية القادم من بغداد، اسامة المعموري، هو من فرض القرار الجديد مع تقليص حصة المركبات الخصوصي لتكون 50 لتراً لكل خمسة أيام".

وبين ان "ادارة المنتجات النفطية في نينوى أبلغته بعدم رضاها بهذا القرار لكنه مصر على تطبيقه اسوة بمحافظة كركوك".